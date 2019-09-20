Последствия операции: Эвелина Бледанс чуть не сорвала съемки

Недавно Эвелина Блёданс решилась на операцию по коррекции зрения, о чем мечтала очень давно. Актриса осталась очень довольна результатом: все прошло быстро и безболезненно, и, самое главное, она теперь — счастливая обладательница острого зрения!

больше по теме Бывший муж Бледанс показал «особенного» сына в коррекционной школе Семен пошел в этом году в первый класс.

«Операция по коррекции продолжалась меньше минуты: пока я смотрела на зеленую точку, лазер быстро сделал все необходимое! Конечно, я предварительно сдавала анализы и обследование на специальных аппаратах, но я все еще спрашиваю себя, почему не сделала операцию раньше?» — признается Бледанс.

Однако в ночь перед важными съемками актриса почувствовала сильное жжение в области век и испугалась, что утром из-за проблем с внешностью может сорвать мероприятие.

«Утром я поняла, что сегодня мой образ сексуальной красотки для съемок под большим сомнением. Когда отвела сына Семочку в школу, зашла в аптеку и в церковь. И прежде чем намазать глаза антибиотиком, окропила их святой водой и приложилась к мощам Николая Чудотворца», — рассказала актриса.

Уже в квартире, раскладывая покупки из аптеки она поняла, что чувствует себя гораздо лучше и съемки состоятся, пишет сайт OA.