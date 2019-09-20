ЗВЕЗДЫ

Последствия операции: Эвелина Бледанс чуть не сорвала съемки

Актриса недавно решила скорректировать зрение, но рано радовалась безболезненному эффекту.

Последствия операции: Эвелина Бледанс чуть не сорвала съемки
Эвелина Бледанс призналась, что операция чуть не сорвала ей важные съемки ФОТО: личный архив героини

Недавно Эвелина Блёданс решилась на операцию по коррекции зрения, о чем мечтала очень давно. Актриса осталась очень довольна результатом: все прошло быстро и безболезненно, и, самое главное, она теперь — счастливая обладательница острого зрения!

«Операция по коррекции продолжалась меньше минуты: пока я смотрела на зеленую точку, лазер быстро сделал все необходимое! Конечно, я предварительно сдавала анализы и обследование на специальных аппаратах, но я все еще спрашиваю себя, почему не сделала операцию раньше?» — признается Бледанс.

Однако в ночь перед важными съемками актриса почувствовала сильное жжение в области век и испугалась, что утром из-за проблем с внешностью может сорвать мероприятие.

«Утром я поняла, что сегодня мой образ сексуальной красотки для съемок под большим сомнением. Когда отвела сына Семочку в школу, зашла в аптеку и в церковь. И прежде чем намазать глаза антибиотиком, окропила их святой водой и приложилась к мощам Николая Чудотворца», — рассказала актриса.

Уже в квартире, раскладывая покупки из аптеки она поняла, что чувствует себя гораздо лучше и съемки состоятся, пишет сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сын Эвелины БледансЭвелина Блёданс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Последствия операции: Эвелина Бледанс чуть не сорвала съемки
Интересно?
Поделись с друзьями: