Павел Воля высказался об отношении детей к его популярности

Шоумен отметил, что 6-летний Роберт и 4-летняя София не считают его звездой.

До появления детей в «гламурном подонке» было трудно рассмотреть искреннего и глубокого человека. Да, и в те милые вещи, которые Ляйсан рассказывает о супруге порой трудно поверить…

И все же Воля доказал всем и прежде всего себе — семья для него главное. На днях же звезда экрана признался, что дети и вовсе не знают, что он знаменит.

«Мне кажется, мои дети уверены, что любого отца показывают по телевизору. Они пока живут в такой реальности, и в этом нет ничего сверхъестественного для них, — заметил Воля. — Они, наверное, думают, что в телевизоре миллиард каналов и на каждом показывают чьих-то родителей, и они там что-то своё ведут», сообщает «7Дней».

Напомним, ранее артист признавался, что Ляйсан сильно изменила его, а точнее открыла в нем те стороны, о которых он порой даже сам не догадывался…