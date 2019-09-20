Звезда «Дома-2» Евгений Кузин впервые показал своего сына

В семье герое реалити-шоу «Дом-2» Саши Артемовой и Евгения Кузина пополнение – они стали родителями. У пары появился первенец и молодой отец сразу же поспешил показать кроху в соцсетях.

Родитель опубликовал видео с младенцем на руках. Лицо крохи не показали, его, согласно существующей примете, закрыли смайликом.

«Спасибо вам за поддержку.Всем вам.)», — написал Кузин.

Одной из первых маму и папу поздравила Ксения Бородина. Она написала слова поздравления в комментариях под видео.

«Урааа!!! Крутоооо!», — оставила сообщение ведущая «Дома-2».

Кстати, для Саши Артемовой — это первый ребенок, а вот Евгений Кузин уже имеет опыт отцовства. Первого сына ему подарила Рита Марсо, пишет сайт Актуальные новости.