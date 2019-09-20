Роль принцессы Дианы в новом мюзикле исполнит парикмахер

Исполнительница главной роли в постановке «Зовите меня Дианой» Наташа Джон уверена, что мюзикл – прекрасная возможность отдать дань памяти принцессе, хотя сначала сама идея участия показалась ей немного странной.

До начала артистической карьеры Наташа Джон работала парикмахером в салоне красоты в Уэльсе. Однажды она приняла участие в шоу Michael McIntryre’s Big Show — комедийном сериале и стендап-шоу BAFTA. На талантливую девушку обратили внимание продюсеры. А на создателей мюзикла её выступление произвело такое сильное впечатление, что они не мешкая решили пригласить Наташу на главную роль.

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Поначалу Джон сомневалась, но все изменилось, когда она услышала музыку и прочла сценарий.

«Музыка и костюмы – просто замечательные! Я сразу почувствовала, что мюзикл – лучший способ отдать дань памяти Леди Ди», — за день до премьеры шоу призналась Наташа Джон в студии Лоррейн Келли, куда она была приглашена в качестве гостьи.

Девушка также добавила, что постановка должна понравиться всем, кто любил и любит принцессу Диану. Актриса не скрывает, что вся команда, которая работала над постановкой, верит — в числе гостей в зале окажутся сыновья погибшей принцессы, сообщает сайт Радио «КП».

«Самое главное, чтобы мюзикл пришелся по душе принцу Уильяму и принцу Гарри! Мы все очень старались сделать все возможное для этого», — призналась Наташа Джон.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл украсила комнату своего маленького сына снимками именитой бабушки. Она развесила фото принцессы Дианы ко дню ее памяти, пишет сайт argumenti.ru.