Ляйсан Утяшева объяснила, как заставить себя заниматься спортом

Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками советами о том, как пересилить чувство лени и начать регулярно ходить в тренажерный зал. Гимнастка призналась, что именно такой вопрос ей адресуют очень часто. Спортсменка отметила, что занятия спортом необходимы всем, кто достиг 35-40-летнего возраста. Особенно мужчинам.

Относительно того, как выбрать вид спорта, Ляйсан советует исходить из личных предпочтений. К примеру, если вы любите танцы, то, по словам Утяшевой, стоит записаться в танцевальную группу. «Это тот же спорт. Уже из собственного опыта: на репетициях настолько входишь в процесс, что уже не думаешь, когда закончится. Главное – начать двигаться», — объясняет спортсменка.

Она добавила, что не стоит зацикливаться на том виде спорта, который не нравится. Гимнастка убеждена: нужно выбирать то, что по душе. «Давайте начнем с завтрашнего дня!» — обратилась Утяшева к своим подписчикам.