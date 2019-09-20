ЗВЕЗДЫ

Ляйсан Утяшева объяснила, как заставить себя заниматься спортом

Спортсменка дала подписчикам своего блога интересные советы.

Ляйсан Утяшева объяснила, как заставить себя заниматься спортом
Ляйсан Утяшева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками советами о том, как пересилить чувство лени и начать регулярно ходить в тренажерный зал. Гимнастка призналась, что именно такой вопрос ей адресуют очень часто. Спортсменка отметила, что занятия спортом необходимы всем, кто достиг 35-40-летнего возраста. Особенно мужчинам. 

Относительно того, как выбрать вид спорта, Ляйсан советует исходить из личных предпочтений. К примеру, если вы любите танцы, то, по словам Утяшевой, стоит записаться в танцевальную группу. «Это тот же спорт. Уже из собственного опыта: на репетициях настолько входишь в процесс, что уже не думаешь, когда закончится. Главное – начать двигаться», — объясняет спортсменка. 

Она добавила, что не стоит зацикливаться на том виде спорта, который не нравится. Гимнастка убеждена: нужно выбирать то, что по душе. «Давайте начнем с завтрашнего дня!» — обратилась Утяшева к своим подписчикам. 

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Ляйсан Утяшева объяснила, как заставить себя заниматься спортом
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