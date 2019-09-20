Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» поздравил экс-супругу с ребенком

Валентин Коробков остается в дружеских отношениях с бывшей женой и пожелал ей и ее семье здоровья.

Бывшая жена Валентина Коробкова, который прославился, будучи участником шоу «Замуж за Бузову», родила первенца. Ее бывший супруг не упустил шанса поздравить женщину с прекрасным событием.

На своей странице в Instagram бизнесмен разместил трогательное обращение к бывшей жене. Он назвал Евгению «своим лучшим другом» и поздравил ее и ее нынешнего супруга Тимура с рождением дочери. Коробков подчеркнул, что новому мужу очень повезло с Евгенией. Валентин добавил, что гордится бывшей женой.

Валентин Коробков и Евгения Захарова развелись еще в 2014 году. До этого они семь лет состояли в отношениях. После развода пара сохранила дружеские отношения.