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Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» поздравил экс-супругу с ребенком

Валентин Коробков остается в дружеских отношениях с бывшей женой и пожелал ей и ее семье здоровья.

Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» поздравил экс-супругу с ребенком

Бывшая жена Валентина Коробкова, который прославился, будучи участником шоу «Замуж за Бузову», родила первенца. Ее бывший супруг не упустил шанса поздравить женщину с прекрасным событием. 

На своей странице в Instagram бизнесмен разместил трогательное обращение к бывшей жене. Он назвал Евгению «своим лучшим другом» и поздравил ее и ее нынешнего супруга Тимура с рождением дочери. Коробков подчеркнул, что новому мужу очень повезло с Евгенией. Валентин добавил, что гордится бывшей женой. 

Валентин Коробков и Евгения Захарова развелись еще в 2014 году. До этого они семь лет состояли в отношениях. После развода пара сохранила дружеские отношения.  

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Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» поздравил экс-супругу с ребенком
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