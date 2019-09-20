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Не лапочка, а бандитка: Арзамасова признала себя «опасной штучкой»

Актриса отметила, что она не такая, какой кажется на вид.

Не лапочка, а бандитка: Арзамасова признала себя «опасной штучкой»
Лиза Арзамасова рассказала о своем характере. Фото: globallookpress.com

24-летняя актриса Лиза Арзамасова попросила у поклонников не спешить с выводами о себе, чтобы не испытать разочарования. Милая на вид девушка, получившая популярность ролью Галины Сергеевны в «Папиных дочках», призналась, что в жизни она не лапочка, а иногда, вполне себе, «опасная штучка» — со всеми соответствующими ошибками и реакциями.

«Иногда мы путаем внешнюю фактуру и внутреннее содержание, поэтому нам часто бывает сложно принять людей такими, какие они есть. Вот что делать, если снаружи я «Алёнушка», а внутри — бандитка из итальянского кино?» — написала артистка в Instagram.

Напомним, одной из последних работ Лизы стала роль в четвертом сезоне сериале «Ивановы-Ивановы». Актриса вернулась на канал СТС, но уже чтобы сыграть не заумную девочку, а сексуальную аспирантку, в которую влюбится один из главных героев.

А какой вы видите красавицу-Лизу?

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Не лапочка, а бандитка: Арзамасова признала себя «опасной штучкой»
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