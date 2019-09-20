Деми Мур признала, что их брак с Эштоном Кутчером разрушил групповой секс

Деми Мур и Эштон Кутчер прожили в браке восемь лет, они поженились в 2005 году, а окончательно расстались в 2013-м. Спустя почти шесть лет знаменитая актриса решила приоткрыть завесу тайны и рассказать, почему же супружеская жизнь не принесла им счастье.

По мнению Деми Мур, виной всему интимная составляющая брака. Супруг дважды предлагал ей секс втроем, и она соглашалась, чтобы доказать свою любовь.

«Показать ему, какой классной и веселой я могу быть», —e пишет с своей книге «Наизнанку» 55-летняя актриса.

В своих мемуарах Деми Мур признается, что спустя годы сожалеет о данном опыте и считает его ошибкой. В первую очередь потому, что это размывает границы отношений и провоцирует измены.

Именно из-за них распался звездный брак. В 2010 году, актриса узнала об измене мужа. Пока Деми Мур находилась на съемках картины Сэма Левинсона «Родственнички», Кутчер привел в их дом 21-летнюю девушку.

Мур делится воспоминаниями на страницах своей книги: она спросила у мужа, почему он так поступил? Но в ответ услышала, что Кутчер не чувствует вину за собой. В свою защиту супруг заявил, что пошел на измену после того, как в их постели появился кто-то третий — это размыло границы дозволенного в их браке.

Случай стал очень поучительным. Супруги хоть и продолжили жить вместе, но обиды постоянно давали о себе знать. В 2011 году Мур снова узнала из Сети об измене мужа во время вечеринки в Сан-Диего, это стало последней каплей — актеры решили развестись.

А в 2018 году появились новости, что Деми Мур начала встречаться со стилисткой из Сербии Машей Мандзуко, сообщает сайт dni.ru.