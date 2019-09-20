ЗВЕЗДЫ

Высокие отношения: Королева показала, как утром приносит мужу завтрак

У моря певица радует Тарзана в купальнике с чашечкой кофе.

Высокие отношения: Королева показала, как утром приносит мужу завтрак
https://www.instagram.com/koroleva__star/

46-летняя артистка делится мельчайшими подробностями личной жизни. Она не обижается, когда муж снимает ее на видео в домашнем халате и рассказывает, как запрещает ей притрагиваться ночью к холодильнику.

А во время отдыха в Израиле Наташа сама решила приятно удивить Тарзана. И подала ему утреннюю чашечку черного кофе в одном купальнике.

Наташа Королева
https://www.instagram.com/koroleva__star/

«Вот такое утро», — подписала снимок звезда. Поклонники заметили, что артистка в черном слитном купальнике выглядит потрясающе. Этим летом певица заметно постройнела и обрела прекрасную спортивную форму.

Остается только догадываться, как отреагировал Тарзан на утренний сюрприз. Но думаем, что и ему он понравился.

Напомним, ранее Королева сообщала, что супруг прекратил карьеру артиста стриптиза. Однако после он сам же эту новость и опроверг, выложив очередное голое Selfie.

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Тэги:

звездный отдыхКоролева и ТарзанНаташа КоролеваСергей Глушко
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Высокие отношения: Королева показала, как утром приносит мужу завтрак
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