Высокие отношения: Королева показала, как утром приносит мужу завтрак

У моря певица радует Тарзана в купальнике с чашечкой кофе.

46-летняя артистка делится мельчайшими подробностями личной жизни. Она не обижается, когда муж снимает ее на видео в домашнем халате и рассказывает, как запрещает ей притрагиваться ночью к холодильнику.

А во время отдыха в Израиле Наташа сама решила приятно удивить Тарзана. И подала ему утреннюю чашечку черного кофе в одном купальнике.

«Вот такое утро», — подписала снимок звезда. Поклонники заметили, что артистка в черном слитном купальнике выглядит потрясающе. Этим летом певица заметно постройнела и обрела прекрасную спортивную форму.

Остается только догадываться, как отреагировал Тарзан на утренний сюрприз. Но думаем, что и ему он понравился.

Напомним, ранее Королева сообщала, что супруг прекратил карьеру артиста стриптиза. Однако после он сам же эту новость и опроверг, выложив очередное голое Selfie.