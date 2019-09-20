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Олег Митяев объяснил, почему его сын сменил фамилию

Как сказал музыкант, Филипп решил пойти своим путем в этой жизни.

Олег Митяев объяснил, почему его сын сменил фамилию
Митяев рассказал о своем сыне, который сменил фамилию/globallookpress.com

Музыкант Олег Митяев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису  Корчевникову о своих непростых отношениях с сыном Филиппом от второго брака. Он родился у него в союзе с Мариной Крутяковой, с которой он был десять лет. Кстати, в этом же браке появился на свет и еще один сын музыканта Савва.

Олег Митяев. Фото
Митяев рассказал о сыне, который сменил фамилию/globallookpress.com

Как сказал Митяев, у него возникло некоторое недопонимание с ребенком, когда тот подрос. Дело в том, что Филипп не стал поклонником бардовской песни. Он больше тяготел к рок-музыке. Из-за этого возникали некоторые проблемы с отцом. В то же время Митяев заверил, что все слухи о том, что они не общаются – неправда.

Между тем Филипп все-таки поменял фамилию. Теперь он Филипп Август. «Он просто не хочет почивать на лаврах отца. Хочет своими силами пробивать себе дорогу на музыкальный Олимп. Я его за это не осуждаю. Просто иногда посмеиваюсь над его братом Саввой. Говорю, что, может, ему взять фамилию Сентябрь», — с иронией признался музыкант.

В студии также появилась дочь Митяева от третьего брака с актрисой Мариной Есипенко Дарья. Она заметила, что поддерживает отношения со сводными братьями. В том числе и с Филиппом.

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Тэги:

Борис КорчевниковМарина ЕсипенкоОлег МитяевПрограмма "Судьба человека"
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Олег Митяев объяснил, почему его сын сменил фамилию
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