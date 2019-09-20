Беременная Костенко была замечена с бокалом вина

Дмитрий Тарасов поделился коротким роликом в Stories, как проходят его семейные будни. Между тренировками и заботами о ребенке он не против выпить бокал вина, а компанию ему в этом готова составить супруга.

Один из роликов демонстрирует готовящийся на гриле ужин, а следующие кадры — бокалы с напитком, которые держат супруги.

Подписчики, конечно же, возмутились: как можно будущей матери употреблять алкоголь? Но нашлись и те, кто вступился за девушку: часть пользователей отметила, что в бокалах разные напитки, это видно по цвету, пишет сайт Dni.ru.

Едкие замечания хейтеров супруги предпочли оставить без внимания, ведь Анастасии сейчас нельзя нервничать. Она носит под сердцем второго ребенка от экс-супруга Ольги Бузовой.

О своей беременности нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила еще в начале сентября, хотя поклонники догадывались об интересном положении модели еще раньше. Анастасия до последнего с помощью одежды мастерски скрывала, что скоро станет матерью.

У пары уже есть совместный ребенок – дочь Милана. В июле девочке исполнился годик. Родители не стали затягивать с пополнением. С первых же месяцев беременности маму мучил сильнейший токсикоз.

Кстати, случай с вином — это не первый раз, когда Дмитрий и Анастасия удивляют общественность. Недавно модель опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографии со съемок новой коллекции известного дизайнера и поразила своих поклонников отсутствием живота. Многие решили, что Анастасия обманула их и вовсе не беременна. Однако Костенко в ответ сообщила, что «живот на месте», а с помощью правильно подобранной одежды можно очень долго скрывать интересное положение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов подписал временный контракт со столичным «Динамо». У спортсмена серьезная травма, которая не позволит ему выйти на поле в ближайшее время, но вскоре он должен полностью восстановиться, сообщает сайт OA.