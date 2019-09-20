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Беременная Костенко была замечена с бокалом вина

Жена Дмитрия Тарасова ждет второго ребенка от спортсмена.

Беременная Костенко была замечена с бокалом вина
Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко ждет второго ребенка ФОТО: https://www.instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов поделился коротким роликом в Stories, как проходят его семейные будни. Между тренировками и заботами о ребенке он не против выпить бокал вина, а компанию ему в этом готова составить супруга.

Один из роликов демонстрирует готовящийся на гриле ужин, а следующие кадры — бокалы с напитком, которые держат супруги.

Подписчики, конечно же, возмутились: как можно будущей матери употреблять алкоголь? Но нашлись и те, кто вступился за девушку: часть пользователей отметила, что в бокалах разные напитки, это видно по цвету, пишет сайт Dni.ru.

Дмитрий Тарасов и его беременная супруга не отказывают себе в бокале вина
ФОТО: https://www.instagram.com/

Едкие замечания хейтеров супруги предпочли оставить без внимания, ведь Анастасии сейчас нельзя нервничать. Она носит под сердцем второго ребенка от экс-супруга Ольги Бузовой.

О своей беременности нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила еще в начале сентября, хотя поклонники догадывались об интересном положении модели еще раньше. Анастасия до последнего с помощью одежды мастерски скрывала, что скоро станет матерью.

У пары уже есть совместный ребенок – дочь Милана. В июле девочке исполнился годик. Родители не стали затягивать с пополнением. С первых же месяцев беременности маму мучил сильнейший токсикоз.

Кстати, случай с вином — это не первый раз, когда Дмитрий и Анастасия удивляют общественность. Недавно модель опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографии со съемок новой коллекции известного дизайнера и поразила своих поклонников отсутствием живота. Многие решили, что Анастасия обманула их и вовсе не беременна. Однако Костенко в ответ сообщила, что «живот на месте», а с помощью правильно подобранной одежды можно очень долго скрывать интересное положение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов подписал временный контракт со столичным «Динамо». У спортсмена серьезная травма, которая не позволит ему выйти на поле в ближайшее время, но вскоре он должен полностью восстановиться, сообщает сайт OA.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовОльга Бузова
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Беременная Костенко была замечена с бокалом вина
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