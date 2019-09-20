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Мария Голубкина отметит день рождения в кафе с поклонниками

Актриса заявила, что будет варить рыбный суп на глазах у всех.

Мария Голубкина отметит день рождения в кафе с поклонниками
Мария Голубкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Мария Голубкина посетовала на то, что в последнее время люди стали редко ходить друг к другу в гости и готовить дома. «Мы забыли наши посиделки на кухне, шастаем по ресторанам. Пропала теплота между нами», — объяснила актриса. Она решила исправить ситуацию и отпраздновать свой грядущий день рождения, 22 сентября, оригинальным способом. Актрисе исполнится 45 лет. 

Как рассказала актриса на своей странице в Instagram, она запланировала «домашнюю вечеринку в общественном месте». Голубкина решила собрать друзей и знакомых в одном из ресторанов в центре Москвы и приготовить рыбный суп. «Мы все вместе его попробуем и выпьем за мое здоровье», — пообещала актриса. 

Она добавила, что ждет на праздник всех подписчиков, многие из которых посетовали, что не смогут присутствовать, поскольку живут в других городах. Некоторые высказали опасение, что народу на мероприятие нагрянет «море». На это Голубкина ответила что ее «народом не напугать». 

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Мария Голубкина отметит день рождения в кафе с поклонниками
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