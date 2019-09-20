Серябкина рассказала о финансовых взаимоотношениях с Фадеевым

Экс-солистка группы «Серебро» уверена, что в отличие от других исполнителей сумела сохранить хорошие отношения с продюсером благодаря умению соблюдать договоренности.

Ольга Серябкина в рамках YouTube-шоу «Ходят слухи» вспомнила время, когда она плотно работала с Максимом Фадеевым. Девушка затронула не только творческую составляющую сотрудничества, но и финансовую сторону. Она уверена, что слухи о скверном характере Максима – выдумки, и глубоко разочарована в тех, кто их распускает.

Поводом для пересудов стали недавние высказывания певицы Наргиз, которая в прошлом месяце со скандалом ушла от Фадеева, обвинив его в несправедливом к себе отношении, и заявляла о слишком сильном влиянии на продюсера Ольги Серябкиной.

Кстати, в разное время с музыкантом расстались и не любят вспоминать о совместной работе певица Линда, Елена Темникова и Полина Гагарина.

Серябкина утверждает, что все, кто покинул продюсерский центр MALFA, сами виноваты в таком исходе. Ведь ей удалось сохранить дружеские отношения с продюсером, в том числе, потому что не нарушала никаких изначальных договоренностей.

«У нас были определенные договоренности, но мы никогда не обсуждали вопрос денег, я никогда не просила себе какую-то зарплату, но мне платили столько, что вопросы не возникали», — цитирует Ольгу сайт Актуальные новости.



Звезда также заявила, что очень хорошо знает характер Фадеева и ей нравилось их творческое взаимопонимание.

«У Максима огромный опыт, и он также работает на своей интуиции», — добавляет певица.

Сейчас Ольга Серябкина занята активным продвижением сольного проекта MOLLY, хотя и с группой «Серебро» долго не расставалась, участвуя в качестве консультанта, пишет сайт dni.ru.

«Я долго привыкала к новому статусу, тратила больше времени, чем на свой проект, и поняла, что не нужно торчать на их репетициях, а уходя, уходить», — добавляет певица.