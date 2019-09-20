ЗВЕЗДЫ

Серябкина рассказала о финансовых взаимоотношениях с Фадеевым

Экс-солистка группы «Серебро» уверена, что в отличие от других исполнителей сумела сохранить хорошие отношения с продюсером благодаря умению соблюдать договоренности.

Серябкина рассказала о финансовых взаимоотношениях с Фадеевым
Ольга Серябкина призналась, что Фадеев платил ей достойную зарплату ФОТО: Борис КУДРЯВОВ/КП

Ольга Серябкина в рамках YouTube-шоу «Ходят слухи» вспомнила время, когда она плотно работала с Максимом Фадеевым. Девушка затронула не только творческую составляющую сотрудничества, но и финансовую сторону.  Она уверена, что слухи о скверном характере Максима – выдумки, и глубоко разочарована в тех, кто их распускает.

Поводом для пересудов стали недавние высказывания певицы Наргиз, которая в прошлом месяце со скандалом ушла от Фадеева, обвинив его в несправедливом к себе отношении, и заявляла о слишком сильном влиянии на продюсера Ольги Серябкиной.

Кстати, в разное время с музыкантом расстались и не любят вспоминать о совместной работе певица Линда, Елена Темникова и Полина Гагарина.

Серябкина утверждает, что все, кто покинул продюсерский центр MALFA, сами виноваты в таком исходе. Ведь ей удалось сохранить дружеские отношения с продюсером, в том числе, потому что не нарушала никаких изначальных договоренностей.

«У нас были определенные договоренности, но мы никогда не обсуждали вопрос денег, я никогда не просила себе какую-то зарплату, но мне платили столько, что вопросы не возникали», — цитирует Ольгу сайт Актуальные новости.


Звезда также заявила, что очень хорошо знает характер Фадеева и ей нравилось их творческое взаимопонимание.

«У Максима огромный опыт, и он также работает на своей интуиции», — добавляет певица.

Сейчас Ольга Серябкина занята активным продвижением сольного проекта MOLLY, хотя и с группой «Серебро» долго не расставалась, участвуя в качестве консультанта, пишет сайт dni.ru.

«Я долго привыкала к новому статусу, тратила больше времени, чем на свой проект, и поняла, что не нужно торчать на их репетициях, а уходя, уходить», — добавляет певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MollyМаксим ФадеевНаргизОльга Серябкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Серябкина рассказала о финансовых взаимоотношениях с Фадеевым
Интересно?
Поделись с друзьями: