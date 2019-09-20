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Манучаров впервые за долгое время показал подросших сына и дочь

Заслуженный артист России признался, что из-за работы подолгу не видит их.

Манучаров впервые за долгое время показал подросших сына и дочь
Вячеслав Манучаров/Фото: https://www.instagram.com/p/B2XGssPCNGN/

Многодетный отец Вячеслав Манучаров показал, как проводит время с подросшими детьми в Болгарии. Актер опубликовал на личной странице в Instagram кадр, на котором четырехлетняя дочь Нина и двухлетний Даниил любуются красотой воды в ожидании завтрака. Малыши наслаждались плеском волн, а их отец умилялся по ту сторону фотоаппарата.

Как признался Вячеслав, моменты с семьей для него всегда имеют особенную ценность, ведь работа отнимает у него критически много времени. Манучаров подчеркнул, что любит то, чем занимается, но особое чувство эйфории посещает его тогда, когда он может побыть вместе с дорогими ему людьми. Сейчас ему выдалась возможность совместить работу и семейный отдых в Свети-Власе – там проходят съемки картины «Большущая охота».

О том, что Манучаров является многодетным отцом, общественности стало известно достаточно недавно. Вячеслав долго скрывал появление на свет сына и дочки. Помимо Нины и Даниила у актера есть дочь Арина от первого брака – ее артист забрал к себе после трагической смерти экс-супруги Виктории Селиверстовой.

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Большущая охотаВячеслав Манучаровкиноотдых с детьми
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Манучаров впервые за долгое время показал подросших сына и дочь
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