На штурм таинственной «Зоны 51» в США так никто и не собрался

20 сентября 2019 года — особая дата для Интернета. Именно в этот день группа активистов Сети собралась «штурмовать» знаменитую «Зону 51», в которой правительство США якобы держит пришельцев. Образ этой сверхсекретной военной базы не раз всплывал в фильмах, мультфильмах, да и вообще давно стал знаковым объектом мировой поп-культуры. Всем известно, что охраняемый объект находится в штате Невада.

27 июня в социальной сети Facebook появилось мероприятие, которое в шутку призывало граждан штурмовать эту «Зону 51», чтобы раз и навсегда выяснить правду: есть ли там пришельцы (или их тела) или всё это мистификация. На него подписалось множество человек, в том числе голливудские звезды Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис и актеры сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. «Штурм» назначили на 20 сентября.

Всё это время в группе постились мемы и шутки про инопланетян. Правительство США на эту провокацию отреагировало заявлением, что армия будет защищать свою собственность и никому не позволит проникнуть на охраняемый объект. В назначенный день в Сети появилось множество «прямых трансляций» события, однако ни одна из них не показывает, что в Неваде действительно собралась большая группа людей, готовая штурмовать военную базу.

А вы бы приехали на подобное мероприятие, проходи оно в России?