ЗВЕЗДЫ

На штурм таинственной «Зоны 51» в США так никто и не собрался

Захват военной базы неравнодушными к инопланетянам гражданами 20 сентября оказался интернет-шуткой.

На штурм таинственной «Зоны 51» в США так никто и не собрался
Штурм «Зоны 51» оказался лишь поводом для шуток. Фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot

20 сентября 2019 года — особая дата для Интернета. Именно в этот день группа активистов Сети собралась «штурмовать» знаменитую «Зону 51», в которой правительство США якобы держит пришельцев. Образ этой сверхсекретной военной базы не раз всплывал в фильмах, мультфильмах, да и вообще давно стал знаковым объектом мировой поп-культуры. Всем известно, что охраняемый объект находится в штате Невада.

27 июня в социальной сети Facebook появилось мероприятие, которое в шутку призывало граждан штурмовать эту «Зону 51», чтобы раз и навсегда выяснить правду: есть ли там пришельцы (или их тела) или всё это мистификация. На него подписалось множество человек, в том числе голливудские звезды Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис и актеры сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. «Штурм» назначили на 20 сентября.

Всё это время в группе постились мемы и шутки про инопланетян. Правительство США на эту провокацию отреагировало заявлением, что армия будет защищать свою собственность и никому не позволит проникнуть на охраняемый объект. В назначенный день в Сети появилось множество «прямых трансляций» события, однако ни одна из них не показывает, что в Неваде действительно собралась большая группа людей, готовая штурмовать военную базу.

А вы бы приехали на подобное мероприятие, проходи оно в России?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаинопланетянеСоциальные сетиСШАфантастика
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На штурм таинственной «Зоны 51» в США так никто и не собрался
Интересно?
Поделись с друзьями: