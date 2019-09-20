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Лариса Вербицкая попыталась повторить рекорд из Книги Гиннесса

Телеведущая узнала о необычном человеке, который умел натягивать нижнюю губу на нос. Вербицкая попыталась сделать так же.

Лариса Вербицкая попыталась повторить рекорд из Книги Гиннесса
Лариса Вербицкая /фото: globallookpress.com

Телеведущая Лариса Вербицкая продолжает путешествие по США. Со своими подписчиками она делится удивительными открытиями. Так, телезвезде на пути попалась статуя человека, который в свое время попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря способности натягивать нижнюю губу на нос. 

«Таланты бывают очень разные и даже весьма необычные. Представьте себе, что этот забавный человек действительно жил и мог нижней губой достать до своего носа. Вот так он сумел утереть нос всем и войти в книгу рекордов Гиннесса», — рассказала Лариса.

Пост она проиллюстрировала снимком, на котором пытается повторить рекорд, но у нее выходит лишь забавная гримаса. Оказалось, что это заразно. 

 «Я уже 10 минут пытаюсь это повторить» , — призналась подписчица Вербицкой.

 «На останавливайтесь», — шутит в ответ ведущая. 

«У меня нет такого таланта, стараюсь, стараюсь, никак не получается», — посетовала другая фанатка.

«Хорошее упражнение для шеи», «И профилактика второго подбородка», — отметили пользователи.

На днях Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» раскрыла секрет стройной фигуры Вербицкой. Она рассказала, что однажды пыталась накормить Ларису у себя дома завтраком. Оказалась, что ведущая «Доброго утра» наедается половиной пачки творога и капелькой меда. Даже утром она практически не ест. Сама ведущая рассказала, что ради похудения полностью исключила из рациона соль и старается после восьми вечера употреблять минимальное количество жидкости.

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Тэги:

заграничные путешествияКнига рекордов ГиннессаЛариса Вербицкая
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Лариса Вербицкая попыталась повторить рекорд из Книги Гиннесса
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