Лариса Вербицкая попыталась повторить рекорд из Книги Гиннесса

Телеведущая узнала о необычном человеке, который умел натягивать нижнюю губу на нос. Вербицкая попыталась сделать так же.

Телеведущая Лариса Вербицкая продолжает путешествие по США. Со своими подписчиками она делится удивительными открытиями. Так, телезвезде на пути попалась статуя человека, который в свое время попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря способности натягивать нижнюю губу на нос.

«Таланты бывают очень разные и даже весьма необычные. Представьте себе, что этот забавный человек действительно жил и мог нижней губой достать до своего носа. Вот так он сумел утереть нос всем и войти в книгу рекордов Гиннесса», — рассказала Лариса.

Пост она проиллюстрировала снимком, на котором пытается повторить рекорд, но у нее выходит лишь забавная гримаса. Оказалось, что это заразно.

«Я уже 10 минут пытаюсь это повторить» , — призналась подписчица Вербицкой.

«На останавливайтесь», — шутит в ответ ведущая.

«У меня нет такого таланта, стараюсь, стараюсь, никак не получается», — посетовала другая фанатка.

«Хорошее упражнение для шеи», «И профилактика второго подбородка», — отметили пользователи.

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На днях Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» раскрыла секрет стройной фигуры Вербицкой. Она рассказала, что однажды пыталась накормить Ларису у себя дома завтраком. Оказалась, что ведущая «Доброго утра» наедается половиной пачки творога и капелькой меда. Даже утром она практически не ест. Сама ведущая рассказала, что ради похудения полностью исключила из рациона соль и старается после восьми вечера употреблять минимальное количество жидкости.