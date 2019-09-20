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«В чем сила, знал только он»: поклонники Бодрова почтили память режиссера

20 сентября исполняется 17 лет со дня исчезновения съемочной группы фильма «Связной».

«В чем сила, знал только он»: поклонники Бодрова почтили память режиссера
Сергей Бодров/ Фото: https://www.instagram.com/p/Bs4wxNmng20/

20 сентября поклонники творчества режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего вновь поминают своего кумира. 17 лет назад Бодров пропал во время схода снежной лавины в горах Северной Осетии. Жизнь Бодрова трагически оборвалась, хотя некоторые фанаты до сих пор не готовы в это верить.

Поклонники Бодрова-младшего активно выражают скорбь в социальных сетях. Они признаются, что уважали и уважают Сергея за «простоту и открытость свойственную русской натуре, стойкость и верность товариществу, и за любовь к отчизне». «В чем сила, брат, знал только он», — пишут люди. Один из фолловеров и вовсе вспомнил те страшные дни, когда выяснилось, что Бодров и вся съемочная команда исчезли. Он признался, что помнит этот день как сегодня.

«Люди угадывают, по кому они будут скучать». Я, наверное, правильней формулировки, сказанной Бодровым-старшим, не встречал. Гагарин, Харламов, Высоцкий, Цой, Сергей Бодров-младший — все они кумиры многих. Я, как человек, заставший на земле Бодрова, могу судить по нему. Тогда, далекой осенью 2002 года, мне было 10 лет. И я прекрасно помню, насколько вся страна до последнего верила и надеялась, что все будет хорошо. Не может быть по-другому. Надежды таяли быстрее, чем сошедший ледник. И всем стало ясно — его с нами нет. Но как не парадоксально он жив в нас даже сегодня. Для меня многие события начала 21 века кажутся невозможными. В голове часто ловлю себя на мысли, что вот сейчас пленка отмотается назад, и этого не повторится. Бодров настолько свой, он просто живет внутри нас. «Кавказский пленник» с русской душой», — высказался некто Антон Яговитин.

Напомним, в 2002 году находящийся на пике популярности Сергей Бодров пропал вместе со съемочной группой в Кармадонском ущелье.

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«В чем сила, знал только он»: поклонники Бодрова почтили память режиссера
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