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Некурящую Светлану Лободу пристыдили за ролик с сигаретой

Поклонники считают, что певица подает плохой пример детям.

Некурящую Светлану Лободу пристыдили за ролик с сигаретой
Светлана Лобода. Фото: Олег Золото/КП

Певица Светлана Лобода — счастливая мама двух дочерей, о чем часто напоминает своим подписчикам в Instagram. Однако забота о детях не помешала ей выложить сомнительное видео, на котором артистка курит сигарету. 

В ролике видно, что Лобода наслаждается курением. Именно это и не понравилось большинству подписчиков певицы. «Еще и куришь? Зачем? Сразу меняется мнение», «Лучше бы здоровый образ жизни показывали», «Как вы вообще курите ? Ужасно смотреть! Ещё женщиной называетесь», «На тебя дети смотрят какой ты подаешь им пример?» — негодовали подписчики. 

Однако самые внимательные присмотрелись и заметили, что среди хэштегов, которые Светлана разместила в своем посте, были и такие: #радиШоупришлось #видночточеловекнекурит. Стало очевидным, что певица лишь имитирует курение и это часть образа для выступления.

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детиконцерткурениеСветлана Лобода
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Некурящую Светлану Лободу пристыдили за ролик с сигаретой
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