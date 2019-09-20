Некурящую Светлану Лободу пристыдили за ролик с сигаретой

Певица Светлана Лобода — счастливая мама двух дочерей, о чем часто напоминает своим подписчикам в Instagram. Однако забота о детях не помешала ей выложить сомнительное видео, на котором артистка курит сигарету.

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В ролике видно, что Лобода наслаждается курением. Именно это и не понравилось большинству подписчиков певицы. «Еще и куришь? Зачем? Сразу меняется мнение», «Лучше бы здоровый образ жизни показывали», «Как вы вообще курите ? Ужасно смотреть! Ещё женщиной называетесь», «На тебя дети смотрят какой ты подаешь им пример?» — негодовали подписчики.

Однако самые внимательные присмотрелись и заметили, что среди хэштегов, которые Светлана разместила в своем посте, были и такие: #радиШоупришлось #видночточеловекнекурит. Стало очевидным, что певица лишь имитирует курение и это часть образа для выступления.