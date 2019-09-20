Катя Лель презентует новый альбом в честь юбилея

20 сентября артистка отмечает сразу два праздника – 25 лет со дня творческой деятельности и свое 45-летие.

20 сентября певица Катя Лель отмечает 25 лет со дня начала творческой деятельности и собственное 45-летие. Зафиксировать эту дату в собственной памяти и воспоминаниях своих друзей артистка планирует плотно – она не только позовет на торжество близких людей, но и презентует гостям музыкальный альбом в новом стиле.

Корреспондентам Teleprogramma.pro Катя рассказала, что хочет увидеть на празднике как минимум 150 человек. Ожидается, что вечер будет наполнен живым общением, песнями и откровениями. Сама Лель исполнит несколько композиций из сборника «Моя тема». Певица призналась, что лишь недавно пришла к новому стилю – теперь она поет не только в стиле поп, но и глэм-рок. Для нее эти перемены многое значат, ведь сейчас она открыла новое направление.

Звезда призналась, что с возрастом стала мудрее: осознание помогает ей двигаться в новом ритме.

«Я много читаю, много общаюсь с нужными людьми, которые открывают новые горизонты интересных возможностей. И, наверное, всему свое время. Мудрость не приходит без возраста. А возраст дает новые перспективы», — резюмировала она.