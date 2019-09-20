ЗВЕЗДЫ

Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей

Поклонники гадают, что связывает актера с девушкой-целительницей.

Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей
Брэд Питт. Фото: ImagePressAgency/face to face

Фотографам удалось запечатлеть Брэда Питта после вечеринки, посвященной выходу нового фильма «К звездам», где он сыграл главную роль. Актер покинул здание не один, а со своей новой подругой. Впрочем, оказалось, когда-то Питта уже связывали отношения. 

Спутницу Брэда зовут Сат Хари Халса. Она занимается дизайном ювелирных отношений, а также альтернативным целительством: в юности девушка обучалась в Индии. СМИ сообщают, что когда-то ее украшения носила бывшая супруга Питта Дженнифер Энистон. 

В прошлый раз Брэда видели вместе с Сат Хари на мероприятии, которое проводила группа Red Hot Chili Peppers. По слухам, Халса уже давно занимается духовным исцелением музыкантов. Также их замечали вместе на вечере в консерватории Сильверлейк. 

Тем не менее говорить о новом романе пока рано. В разное время пресса подозревала 55-летнего актера в отношениях с разными женщинами. Однако ни одного точного свидетельства так и нет. 

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Тэги:

«К звездам»Анджелина ДжолиБрэд ПиттГолливудДженнифер Энистон
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Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей
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