Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей

Фотографам удалось запечатлеть Брэда Питта после вечеринки, посвященной выходу нового фильма «К звездам», где он сыграл главную роль. Актер покинул здание не один, а со своей новой подругой. Впрочем, оказалось, когда-то Питта уже связывали отношения.

Спутницу Брэда зовут Сат Хари Халса. Она занимается дизайном ювелирных отношений, а также альтернативным целительством: в юности девушка обучалась в Индии. СМИ сообщают, что когда-то ее украшения носила бывшая супруга Питта Дженнифер Энистон.

В прошлый раз Брэда видели вместе с Сат Хари на мероприятии, которое проводила группа Red Hot Chili Peppers. По слухам, Халса уже давно занимается духовным исцелением музыкантов. Также их замечали вместе на вечере в консерватории Сильверлейк.

больше по теме Брэд Питт узнал от астронавтов, что они слушают русские песни Космонавты рассказали голливудскому актеру о саундтреке на МКС.

Тем не менее говорить о новом романе пока рано. В разное время пресса подозревала 55-летнего актера в отношениях с разными женщинами. Однако ни одного точного свидетельства так и нет.