Появилось фото Лизы Галкиной в серебристом платье с модного показа

Пользователи отметили, что девочка похожа на маленькую фею из мультфильмов.

На фанатской страничке дочери Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появился архивный снимок. Он был сделан, когда девочка принимала участие в модном показе друга своей матери — модельера Валентина Юдашкина.

На Лизе Галкиной очень красивое платье. В этом наряде она напоминает маленькую королеву или фею. У девочки белокурые локоны, и она уверенно позирует неизвестному фотографу.

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Многие пользователи остались в полном восторге от ребенка. По их мнению, Лиза Галкина выглядит очаровательно. Девочка похожа на героиню детских сказок.

Отметим, что Лиза Галкина вместе со своим братом Гарри несколько дней назад отмечали день рождения. Им исполнилось по шесть лет. Как ранее говорила в беседах с журналистами их звёздная мать, уже через год ребята пойдут в первый класс. Сейчас же, как выразилась Пугачева, они в нулевом классе. К ним домой приходят преподаватели. Ребята уже неплохо знают французский язык.