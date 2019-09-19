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Снова звезда: Кафельникова поучаствовала в модном показе в Милане

20-летняя модель вернулась на подиум и утверждается в роли топ-модели.

Снова звезда: Кафельникова поучаствовала в модном показе в Милане
https://www.instagram.com/kafelnikova_a/

У дочери теннисиста Евгения Кафельникова был непростой период: девушка рассталась с парнем, ушла из профессии и покинула светскую тусовку. Но, как оказалось, это временно.

Более того, возвращение 20-летней Алеси на подиум оказалось еще более триумфальным, чем она сама могла это представить. Девушка за этот год успела не только почувствовать в показах ведущих марок и представлять одну коллекцию с Ириной Шейк, но и значительно увеличила собственные гонорары.

После шоу Burberry в рамках Лондонской Недели Моды девушка покрасовалась в Риме на показе лимитированной коллекции Moschino. Надо заметить, что девушка выглядела просто великолепно: короткое красное платье с рюшами модельеры дополнили на Алесе массивными золотыми и бронзовыми браслетами, колье, серьгами. А завершили образ золотые босоножки и яркий клатч.

Напомним, ранее девушка сомневалась, хочет ли она оставаться в модельном бизнесе. Но, кажется, теперь все ее сомнения точно развеялись. Да, и не только ее!

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Тэги:

Алеся Кафельниковамодельный бизнеснедели моды
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Снова звезда: Кафельникова поучаствовала в модном показе в Милане
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