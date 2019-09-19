Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены

Телеведущая Ксения Собчак, которая 13 сентября вышла замуж за Константина Богомолова, побывала на месте строительства своего нового дома в Подмосковье. Особняк, примерная стоимость которого оценивается в 40 миллионов рублей, еще в июле находился на стадии фундамента, а сейчас у него уже есть стены из финской сосны.

«За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам!» — похвасталась звезда, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии, на которых она стоит внутри этого «подрастающего» жилища.

Известно, что площадь трехэтажного особняка составит порядка 1000 квадратных метров. Лично для себя Собчак запланировала там большую спальню с гардеробной, в доме также будет две детских — одна для ее двухлетнего сына Платона, а вторая, возможно, пригодится новоиспеченной семье, если Ксения и Константин задумаются о пополнении.

Напомним, что незадолго до свадьбы все — и журналисты, и сплетники в Интернете — обсуждали возможную беременность телеведущей. Ксения одевалась так, что окружающим постоянно мерещился растущий живот. Сама девушка, между тем, заявляла, что не одобряет браки «по залёту».