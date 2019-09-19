ЗВЕЗДЫ

Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены

Молодожены решили обзавестись большим деревянным домом.

Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак, которая 13 сентября вышла замуж за Константина Богомолова, побывала на месте строительства своего нового дома в Подмосковье. Особняк, примерная стоимость которого оценивается в 40 миллионов рублей, еще в июле находился на стадии фундамента, а сейчас у него уже есть стены из финской сосны.

«За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам!» — похвасталась звезда, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии, на которых она стоит внутри этого «подрастающего» жилища.

Известно, что площадь трехэтажного особняка составит порядка 1000 квадратных метров. Лично для себя Собчак запланировала там большую спальню с гардеробной, в доме также будет две детских — одна для ее двухлетнего сына Платона, а вторая, возможно, пригодится новоиспеченной семье, если Ксения и Константин задумаются о пополнении.

Напомним, что незадолго до свадьбы все — и журналисты, и сплетники в Интернете — обсуждали возможную беременность телеведущей. Ксения одевалась так, что окружающим постоянно мерещился растущий живот. Сама девушка, между тем, заявляла, что не одобряет браки «по залёту».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловСвадьба Собчак и Богомолова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены
Интересно?
Поделись с друзьями: