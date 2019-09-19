ЗВЕЗДЫ

Жанна Эппле показала взрослого сына и внука

55-летняя актриса отдыхает на море с наследником и невесткой, откуда и делится фотографиями в Instagram.

Жанна Эппле показала взрослого сына и внука
https://www.instagram.com/epple.ymnaya/

Жанна Эппле всегда шутила, что она — «свекровь от Бога» и кажется, не обманывала. Раз старший сын актрисы, собравшись на море с сыном и женой, позвал в отпуск и маму.

На днях Эппле поделилась фотографией с двумя любимыми мужчинами: сыном и заметно подросшим внуком.

«Море ждет тебя, задыхаясь от синевы. В море все до единого станут детьми», — подписала снимок актриса.

А вот фотографом, вероятно, выступила невестка звезды Ангелина. Любопытно, что Жанна в свое время немало сделала для девушки: так у избранницы Потапа не было ни квартиры, ни прописки в Москве. Более того, имея украинское гражданство, она не могла получить работу.
Жанна же, не долго думая, прописала девушку у себя.

С тех пор о своем поступке актриса еще ни разу не пожалела. Более того, Эппле вспоминает, что увидев Ангелину в первый раз, сразу же поняла, что хочет от нее внуков.

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Тэги:

дети звездЖанна ЭпплеЗвездные детиПотап Фрэз
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Жанна Эппле показала взрослого сына и внука
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