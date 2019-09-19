Валерия пожалела Полину Гагарину, вынужденную лечиться иголками

Накануне Полина Гагарина сообщила поклонникам, что заболела. У певицы так сильно разболелось горло, что ей пришлось отменить запланированное выступление. Теперь же артистка показала в Instagram, как продвигается ее лечение.

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На фото в соцсети Гагариной проводят сеанс иглоукалывания. Сразу несколько длинных и тонких игл виднеются на ее шее, обеих щеках и коже головы. Но, судя по всему, звезда отнеслась с юмором к нетрадиционной процедуре.

«Всем привет! Сколько иголочек вы видите?» – поинтересовалась Гагарина у поклонников.

В комментариях к посту «отметилась» певица Валерия, которая пожалела заболевшую коллегу.

«Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая, очень сочувствую, это неприятная процедура», – высказалась супруга Иосифа Пригожина.

Впрочем, несколько подписчиков блога ответили Валерии, заявив, что иглоукалывание – это вовсе не больно. «Иголки совсем не чувствуются, лежишь себе, отдыхаешь», «Иголки совсем не больно, очень расслабляют», – успокоили певицу комментаторы.

Напомним, на днях с Полиной Гагариной произошла еще одна неприятная история. Девушку впервые в жизни ужалила оса. Случилось это на велосипедной прогулке, на которую знаменитость отправилась в коротких шортах и футболке.