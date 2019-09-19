Жена Сергея Жукова назвала себя противницей гламура

Экс-солистка группы «ВИА Сливки», а ныне жена Сергея Жукова и мама троих детей Регина Бурд не раз признавалась, что светская жизнь закончилась для нее с началом семейной жизни.

Ведь воспитывать сразу троих, 11-летнюю Нику, 9-летнего Энджела и 5-летнего Мирона, задача непростая. К тому же, у каждого из наследников свои кружки, занятия и секции.

Однако на днях Регина все же нашла время для себя и посетила модную премию. Правда, тут же заметила, что «она и гламур — вещи несовместимые».

«Коротко о том, как совершенно негламурная девушка попала на гламурную вечеринку», — посмеялась она. Поклонники, тем временем, отметили образ спутницы артиста. Для модной премии та выбрала черную кожаную юбку чуть ниже колен и водолазку телесного цвета. А дополнила «лук» черными туфлями на шпильках и миниатюрным клатчем.

Напомним, ранее Регина и Сергей делились с поклонниками, что только в этом году отпразднованное двухлетие венчания.