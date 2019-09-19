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Гадалка усмотрела порчу, которую на Заворотнюк навел близкий знакомый

Ведунья Галина Янко увидела, что актрисе станет легче, но болезнь вернется снова.

Гадалка усмотрела порчу, которую на Заворотнюк навел близкий знакомый
Гадалка уверена, что скоро Заворотнюк станет легче, но болезнь вернется ФОТО: Global Look Press

Гадалка Галина Янко уверена, что на Анастасии Заворотнюк порча и именно этот факт не даёт актрисе победить болезнь.

О болезни «няни Вики» активно говорят вторую неделю и сейчас довольное сложно определить, что именно является правдой, а что преувеличением. Галина Янко согласна с Андреем Разиным, который является единственным источником новостей о здоровье Заворотнюк, продюсер уверяет, что состояние Анастасии очень сложное. Сейчас врачи готовят актрису к операции, сообщает сайт Радио «КП».

Гадалка указывает на причину недуга Заворотнюк — это сглаз. Проклятие не удаётся вылечись, потому что порчу навёл сильный человек. Инициировал проклятие тот, кто входят в окружение Заворотнюк, ранее актриса имела с ним серьезную ссору.

По словам Янко, обидчик актрисы так и не смирился с поражением. Все происходящее сейчас — это месть, воздействие было обращено на здоровье Заворотнюк, так как личная жизнь у Анастасии ладится.

Несмотря на удручающие факты, Галина Янко не спешит признавать, что все трагично. Знаменитость ещё сможет преодолеть заклятие, хоть оно и сильно.
В ближайшее время состояние именитой пациентки улучшится, и актриса сможет вернуться к привычной жизни. Но это не значит, что болезнь побеждена, через непродолжительное время Заворотнюк снова ждут испытания, связанные с самочувствием, сообщает сайт Актуальные новости.

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Гадалка усмотрела порчу, которую на Заворотнюк навел близкий знакомый
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