Гадалка усмотрела порчу, которую на Заворотнюк навел близкий знакомый

Гадалка Галина Янко уверена, что на Анастасии Заворотнюк порча и именно этот факт не даёт актрисе победить болезнь.

О болезни «няни Вики» активно говорят вторую неделю и сейчас довольное сложно определить, что именно является правдой, а что преувеличением. Галина Янко согласна с Андреем Разиным, который является единственным источником новостей о здоровье Заворотнюк, продюсер уверяет, что состояние Анастасии очень сложное. Сейчас врачи готовят актрису к операции, сообщает сайт Радио «КП».

Гадалка указывает на причину недуга Заворотнюк — это сглаз. Проклятие не удаётся вылечись, потому что порчу навёл сильный человек. Инициировал проклятие тот, кто входят в окружение Заворотнюк, ранее актриса имела с ним серьезную ссору.

По словам Янко, обидчик актрисы так и не смирился с поражением. Все происходящее сейчас — это месть, воздействие было обращено на здоровье Заворотнюк, так как личная жизнь у Анастасии ладится.

Несмотря на удручающие факты, Галина Янко не спешит признавать, что все трагично. Знаменитость ещё сможет преодолеть заклятие, хоть оно и сильно.

В ближайшее время состояние именитой пациентки улучшится, и актриса сможет вернуться к привычной жизни. Но это не значит, что болезнь побеждена, через непродолжительное время Заворотнюк снова ждут испытания, связанные с самочувствием, сообщает сайт Актуальные новости.