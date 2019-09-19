ЗВЕЗДЫ

Седокова пожаловалась на обострение детской болезни

36-летняя певица вновь покрылась красными пятнами от крапивницы.

Седокова пожаловалась на обострение детской болезни
https://www.instagram.com/annasedokova/

Этот месяц выдался тяжелым для певицы и многодетной мамы: гастроли, подготовка нового шоу и, наконец, война с женой своего бойфренда.

15 сентября артистка даже оказалась в больнице. Тогда девушка не могла дышать из-за отека горла и спасли ее лишь капельницы.

Анна Седокова
https://www.instagram.com/annasedokova/

И вот детская болезнь, крапивница, вновь дала о себе знать. Седокова призналась, что снова покрылась красными пятнами.

«Так вот я выгляжу и это, конечно, жутко», — заметила она, выложив утренние фотографии. Впрочем, на этот раз обошлось без больничной койки. Ведь уже через пару часов Анна  отправилась гулять с собаками.

Напомним, ранее звезда сцены признавалась, что, вероятно, организм попросту не выдержал свалившейся на нее нагрузки. Вот и упал иммунитет.

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Анна Седокова
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Седокова пожаловалась на обострение детской болезни
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