Седокова пожаловалась на обострение детской болезни

Этот месяц выдался тяжелым для певицы и многодетной мамы: гастроли, подготовка нового шоу и, наконец, война с женой своего бойфренда.

15 сентября артистка даже оказалась в больнице. Тогда девушка не могла дышать из-за отека горла и спасли ее лишь капельницы.

И вот детская болезнь, крапивница, вновь дала о себе знать. Седокова призналась, что снова покрылась красными пятнами.

«Так вот я выгляжу и это, конечно, жутко», — заметила она, выложив утренние фотографии. Впрочем, на этот раз обошлось без больничной койки. Ведь уже через пару часов Анна отправилась гулять с собаками.

больше по теме Анна Седокова едва не стала жертвой мошенников Певица пожаловалась подписчикам своего блога, что едва не перевела деньги группе аферистов.

Напомним, ранее звезда сцены признавалась, что, вероятно, организм попросту не выдержал свалившейся на нее нагрузки. Вот и упал иммунитет.