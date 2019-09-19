Собчак поздравила с днем рождения сына бывшего мужа

Несмотря на то, что Ксения Собчак и Максим Виторган развелись, их семейные связи не прервались — телеведущая продолжает общаться и с Максимом, как отцом своего сына, и с его старшими детьми — Даниилом и Полиной. 19 сентября на своей странице в Instagram она поздравила Даниила Виторгана с днем рождения — юноше в этот день исполнилось 19 лет.

«Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных объятий. С днем рождения», — написала Ксения под фото своего сына вместе с его старшим братом.

Экс-супруг Ксении Максим Виторган, как всем известно, хороший отец. Всем своим детям — Полине, Дане и Платону — он успевает уделять внимание, вместе с ними ездит отдыхать в теплые края. Всех троих он уже успел познакомить со своей новой девушкой Нино Нинидзе и месяц назад он и Нино вместе с ребятами проводили отпуск на Кипре.