ЗВЕЗДЫ

Малышева поддержала девушку легкого поведения в эфире собственного шоу

Вместе с врачами и гостями студии «Жить здорово» телеведущая разбирала опасности занятий проституцией.

Малышева поддержала девушку легкого поведения в эфире собственного шоу
Фото: Елена Малышева/Фото: https://www.instagram.com/p/By57DJzAFjp/

В очередном выпуске «Жить здорово» Елена Малышева раздала рекомендации молодым проституткам. Гостьей программы стала 22-летняя девушка, которая промышляет зарабатыванием натурой с 14 лет.

Всем присутствующим скрывающаяся в «трубе правды» «ночная бабочка» рассказала, что вынуждена была торговать собой, поскольку ее семья осталась без средств к существованию – отец бросил мать и детей, женщина спивалась. Сначала героиня отправилась работать официанткой, но там заработать денег не удалось. Страшная череда событий началась тогда, когда одна из подруг предложила ей интим с мужчиной за деньги. Героиня призналась Малышевой, что хотела бы начать жить с чистого листа, но не знает, как это сделать.

Сама теледоктор посоветовала девушке уехать из города, оставив родных на попечение государства. Звездный эксперт Лариса Вербицкая призвала молодую проститутку заняться своей эрудицией, ведь для того, чтобы быть интересной для работодателей, девушке нужны совсем другие знания и другие манеры. Екатерина Одинцова отметила, что девушке, чье имя студии неизвестно, обязательно нужно простить себя и не думать, что она – «какая-то не такая». Дмитрий Шубин, коллега Малышевой, напомнил, что профессия проститутки несет «риски для жизни и здоровья» — кроме того, что девушек могут убить «заказчики», они также могут подхватить инфекции, с которыми впоследствии тяжело будет справиться.

«Хоть она и выбрала не самый лучший путь, но все, что она делала, было продиктовано благими намерениями. Разве не это повод для гордости? Она спасала свою семью», — подвела итог эфира Малышева.

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Малышева поддержала девушку легкого поведения в эфире собственного шоу
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