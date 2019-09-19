Похудевшая Дайнеко доверила выбор бикини фанатам

За последние несколько месяцев артиста заметно похудела… Звезда сцены все лето радовала поклонников соблазнительными фоточками в разных купальниках. Причем, на каждой фотографии певица выглядела фантастически.
Вот и с приходом осени она решила не нарушать традицию, а продолжила хвастаться фигурой. А точнее, выложила фото из примерочной, предложив поклонникам выбрать ей бикини.
«Какое берем?» — подписала звезда снимок в лавандовом купальнике. Надо отметить, что купальник оказался на редкость хулиганистым с вышивками в виде ягод.
Напомним, ранее певица признавалась, что «никогда не выглядела так прекрасно, как после рождения дочери». Певица подарила дочь Лидию барабанщику Дмитрию Клейману осенью 2015-го года.