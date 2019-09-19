Похудевшая Дайнеко доверила выбор бикини фанатам

Певица и молодая мама разместила в соцсети откровенное видео из примерочной.

За последние несколько месяцев артиста заметно похудела… Звезда сцены все лето радовала поклонников соблазнительными фоточками в разных купальниках. Причем, на каждой фотографии певица выглядела фантастически.

Вот и с приходом осени она решила не нарушать традицию, а продолжила хвастаться фигурой. А точнее, выложила фото из примерочной, предложив поклонникам выбрать ей бикини.

«Какое берем?» — подписала звезда снимок в лавандовом купальнике. Надо отметить, что купальник оказался на редкость хулиганистым с вышивками в виде ягод.

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Напомним, ранее певица признавалась, что «никогда не выглядела так прекрасно, как после рождения дочери». Певица подарила дочь Лидию барабанщику Дмитрию Клейману осенью 2015-го года.