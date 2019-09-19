Наташа Королева растревожила своей «бандой» пляжи Израиля

Певица Наташа Королева со своими музыкантами, которых она называет не иначе как банда, хорошенько встряхнула израильские пляжи. Свой гастрольный тур на Ближнем Востоке актриса эффективно объединила с отдыхом.

В коллективе у Наташи работает не менее 10 человек. И все, как на подбор – с бешеным темпераментом и энергией. Поэтому пляжи Израиля, безусловно, остались под сильным впечатлением от этих русских.

Вечером певица похвасталась вкусным угощением, которое ей преподнесли в отеле.

Ну а шикарная фигура 46-летней Наташи Королевой, наверняка останется в памяти еврейских мужчин.

Напомним, ранее мы писали о потенциальной невестке певицы Марии Слугиной, которая с помощью эстетической косметологии изменила внешность. Девушка увеличила губы, подкорректировала брови и нарастила ресницы, в итоге стала практически неузнаваемой.