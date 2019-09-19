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Наташа Королева растревожила своей «бандой» пляжи Израиля

Певица эффективно совмещает гастроли с отдыхом.

Наташа Королева растревожила своей «бандой» пляжи Израиля
Наташа Королев/globallookpress.com

Певица Наташа Королева со своими музыкантами, которых она называет не иначе как банда, хорошенько встряхнула израильские пляжи. Свой гастрольный тур на Ближнем Востоке актриса эффективно объединила с отдыхом.

В коллективе у Наташи работает не менее 10 человек. И все, как на подбор – с бешеным темпераментом и энергией. Поэтому пляжи Израиля, безусловно, остались под сильным впечатлением от этих русских.

Вечером певица похвасталась вкусным угощением, которое ей преподнесли в отеле.

Ну а шикарная фигура 46-летней Наташи Королевой, наверняка останется в памяти еврейских мужчин.

Напомним, ранее мы писали о потенциальной невестке певицы Марии Слугиной, которая с помощью эстетической косметологии изменила внешность. Девушка увеличила губы, подкорректировала брови и нарастила ресницы, в итоге стала практически неузнаваемой.

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Наташа Королева растревожила своей «бандой» пляжи Израиля
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