Завидная хозяйка: Кожевникова похвасталась собственным урожаем

34-летняя актриса крайне избирательно подходит к предложениям о съемках. Далеко не ради каждого проекта мама троих сыновей готова оставить детей на бабушку… А этим летом Мария и вовсе почти не появлялась в Москве. Девушка провела теплые деньки в загородном доме, где разбила грядки.

Идея выращивать помидоры и огурцы пришла Кожевниковой из-за жуткой аллергии, развившейся у одного из сыновей. Ведь стоило 4-летнему Максиму только откусить томат, как он весь покрывался красными пятнами.

Зато на домашние помидоры такой реакции не наблюдалось. Мария же настолько увлеклась дачными делами, что смогла похвастаться немалым урожаем.

«Можно похвалиться? Сегодня 19 сентября, а у нас вот какие помидорки. Теперь заставлю Макусика всё сажать, ведь это его удачливые ручки такой урожай принесли».

Напомним, ранее актриса уже хвалилась, что из сыновей растут прекрасные помощники. Более того, отмечала, что старший Иван уже во всем помогает ей с двумя младшими братьями.