Виторган и Нинидзе посетили выставку фотографий The Beatles

Актер считает, что все пережившие личную битломанию должны при возможности посетить эту экспозицию.

Актер Максим Виторган, который в последнее время ведет очень активный образ жизни, 19 сентября побывал на выставке фотографа Гарри Бенсона в столичном Центре фотографии братьев Люмьер. Вместе с ним была его новая девушка, актриса Нино Нинидзе, и, судя по всему, они весело провели время.

На своей странице в Instagram Виторган показал несколько фотографий, сделанных на выставке. На последнем фото подписчики могут увидеть и «Ниношу», которая так органично слилась со снимком позади нее, что ее вполне можно принять за часть экспозиции. По словам Максима, выставка на 90% состоит из фотографий The Beatles и коротких историй о них.

«Для тех, кто, как и я пережил личную битломанию, визит обязателен: успокаивает повседневный зуд, льёт бальзам и снимает воспаления. Ненадолго, но действенно. Капля патоки иногда спасает мир. А ещё там президенты, артисты, боксёр, Бобби Фишер и прекрасная N», — написал бывший муж Ксении Собчак.

Нинидзе в своем аккаунте тоже поделилась понравившимися элементами фотовыставки Бенсона. В её stories можно увидеть фотографии Михаила Барышникова и Лайзы Минелли, Билла и Хиллари Клинтон, Джека Николсона.

Если вы находитесь в Москве и тоже хотите подкормить впечатлениями своего внутреннего битломана, заходите в Центр фотографии имени братьев Люмьер, расположенный по адресу Болотная набережная, 3. Выставка работает каждый день, кроме понедельника. Стоимость полного билета в будние дни составляет 400 рублей, в выходные дни — 500 рублей, студенты и пенсионеры могут увидеть экспозицию за 250 рублей, ветераны Великой Отечественной войны и дети до 6 лет в сопровождении родителей проходят бесплатно.