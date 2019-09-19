Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку

Угрозы сыплются в адрес Ника Картера и его супруги, которая ждет второго ребенка.

Ник Картер, участник группы Backstreet Boys всерьез опасается за жизнь своей беременной супруги Лорен Китт. Женщина ждет второго ребенка и вынуждена постоянно нервничать, так как семейные неурядицы омрачают ожидание крохи.

больше по теме Музыкант Ник Картер из Backstreet Boys и его жена ждут малышаПара обвенчалась в апреле 2014 года и с тех пор не расстается ни на день. Лорен Китт находится на четвертом месяце беременности

Младший брат Ника Картера Аарон, страдающий от шизофрении, расстройства личности и маниакально-депрессивного психоза, заявил брату, что хочет убить его беременную жену. Ответ последовал незамедлительно – Ник сразу же обратился в суд. На кону не только жизнь нерожденного малыша и женщины, но и двухлетнего крохи, который подрастает в семье.

«У меня не было другого выбора, я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью», — заявил артист.

На решение суда Аарон отреагировал своеобразно: опубликовал видео в футболке N’Sync — вечных конкурентов Backstreet Boys, и послал к черту всех фанатов Ника и его группы. При этом, угроз в сторону брата и его семьи Аарон не прекращает.

Он отказался от госпитализации, принимает огромное количество лекарств от каждой психической болезни и имеет несколько единиц огнестрельного оружия.

«Береги себя, Ник Картер. Ты всю жизнь, с самого детства надо мной издевался, и все это знают. Ты боишься правды», — написал Аарон в Twitter.

Новость взволновала поклонников группы. Многие были уверены, что между братьями отличные отношения и новости о проблемах в знаменитой семье расстроили фанатов, сообщает телеканал «360».