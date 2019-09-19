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Удачный бизнес-проект: Сергей Минаев объяснил, как заработала Собчак на свадьбе

Телеведущий поддерживает цинизм светской львицы.

Удачный бизнес-проект: Сергей Минаев объяснил, как заработала Собчак на свадьбе
Богомолов и Собчак/instagram.com/konbog75/

Телеведущий Сергей Минаев на своем YouTube-канале похвалил Ксению Собчак за предприимчивость. Журналист уверен, что свадьба светской львицы принесла ей хорошую финансовую прибыль.

Все – от сережек до подвязок и туфель на Собчак было от какого-то бренда, то есть ныне звездный блогер выступила ходячей рекламой.

«Ксении Анатольевне не нужно теперь выходить ни на какой «Первый канал», ей не нужно вести корпоративы, а просто раз в три месяца выходить замуж. Я смотрел в ее wishlist, она подняла 15-20 млн рублей. Можно каждые три месяца посылать мужчин и выходить за нового. И так наживать капитал», — сказал телеведущий.

Журналист озвучил список желаемых подарков Ксении Собчак. В нем значились наволочки за 20 тыс. рублей, пуфик за 2 млн рублей, ковер ручной работы за 1,5 млн рублей, комод за 1, 5 млн рублей, диван за 850 тыс. рублей и кресло за 810 тыс. рублей. Минаев предположил, что эти подарки сделаны из человеческих кожи, костей и волос. А иначе сложно объяснить их высокую стоимость.

Минаев. Фото
Скриншот видео, шоу Сергея Минаева/https://www.youtube.com/watch?v=DU6ZfdSx3c4

«Не понимаю, как Ксения Анатольевна после пуфика за 2 млн рублей сможет сесть на диван за 850 тыс. рублей», — удивился он.

Ведущий подытожил свое выступление пожеланием Собчак. По его мнению, открывать ее свадьбу должен был не Игорь Верник, а Николай Дроздов под знаменитую музыку «В мире животных», который бы рассказывал про самок богомола.

«Ксения Анатольевна, спасибо, что вы есть! От души! Живите чаще! Женитесь еще!» — сказал Сергей Минаев.

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Удачный бизнес-проект: Сергей Минаев объяснил, как заработала Собчак на свадьбе
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