Удачный бизнес-проект: Сергей Минаев объяснил, как заработала Собчак на свадьбе

Телеведущий Сергей Минаев на своем YouTube-канале похвалил Ксению Собчак за предприимчивость. Журналист уверен, что свадьба светской львицы принесла ей хорошую финансовую прибыль.

Все – от сережек до подвязок и туфель на Собчак было от какого-то бренда, то есть ныне звездный блогер выступила ходячей рекламой.

«Ксении Анатольевне не нужно теперь выходить ни на какой «Первый канал», ей не нужно вести корпоративы, а просто раз в три месяца выходить замуж. Я смотрел в ее wishlist, она подняла 15-20 млн рублей. Можно каждые три месяца посылать мужчин и выходить за нового. И так наживать капитал», — сказал телеведущий.

Журналист озвучил список желаемых подарков Ксении Собчак. В нем значились наволочки за 20 тыс. рублей, пуфик за 2 млн рублей, ковер ручной работы за 1,5 млн рублей, комод за 1, 5 млн рублей, диван за 850 тыс. рублей и кресло за 810 тыс. рублей. Минаев предположил, что эти подарки сделаны из человеческих кожи, костей и волос. А иначе сложно объяснить их высокую стоимость.

«Не понимаю, как Ксения Анатольевна после пуфика за 2 млн рублей сможет сесть на диван за 850 тыс. рублей», — удивился он.

Ведущий подытожил свое выступление пожеланием Собчак. По его мнению, открывать ее свадьбу должен был не Игорь Верник, а Николай Дроздов под знаменитую музыку «В мире животных», который бы рассказывал про самок богомола.