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Цыганка обманула Татьяну Высоцкую, запугав ее сглазом матери

Актриса шоу «Шесть кадров» отдала мошеннице кольцо в надежде, что это спасет родительницу.

Цыганка обманула Татьяну Высоцкую, запугав ее сглазом матери
Татьяна Высоцкая/ Фото: https://www.instagram.com/p/B1575EvFM2A/

В Москве цыганка обманула актрису Татьяну Высоцкую. Как стало известно, 16 сентября к гуляющей по проспекту Мира телеведущей подошла женщина подозрительной наружности. Не задавая лишних вопросов, она начала рассказывать незнакомке, что родительницу Татьяны поджидает беда – мол, на маму Татьяны кто-то навел порчу, которая может быть очень опасна. Испугавшись, девушка продолжила разговор, в ходе которого потеряла бдительность.

Как уточняет «Комсомольская правда», заслушавшись, Высоцкая попала под влияние цыганки, а затем, не колеблясь, сняла с руки и отдала той драгоценное кольцо в качестве платы за услугу. Очнулась актриса «Шести кадров» в момент, когда драгоценности и обманщицы уже не было. Сейчас она обратилась в правоохранительные органы с просьбой отыскать нарушительницу. Полицейские заявление приняли и работают по нему.

 

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кольцокражаполицияТатьяна ВысоцкаяцыганкаШоу "Шесть кадров"
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Цыганка обманула Татьяну Высоцкую, запугав ее сглазом матери
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