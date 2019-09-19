Цыганка обманула Татьяну Высоцкую, запугав ее сглазом матери

В Москве цыганка обманула актрису Татьяну Высоцкую. Как стало известно, 16 сентября к гуляющей по проспекту Мира телеведущей подошла женщина подозрительной наружности. Не задавая лишних вопросов, она начала рассказывать незнакомке, что родительницу Татьяны поджидает беда – мол, на маму Татьяны кто-то навел порчу, которая может быть очень опасна. Испугавшись, девушка продолжила разговор, в ходе которого потеряла бдительность.

Как уточняет «Комсомольская правда», заслушавшись, Высоцкая попала под влияние цыганки, а затем, не колеблясь, сняла с руки и отдала той драгоценное кольцо в качестве платы за услугу. Очнулась актриса «Шести кадров» в момент, когда драгоценности и обманщицы уже не было. Сейчас она обратилась в правоохранительные органы с просьбой отыскать нарушительницу. Полицейские заявление приняли и работают по нему.