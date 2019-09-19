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Разин трогательно поздравил с 55-летием Кая Метова

Продюсер «Ласкового мая» обратился к коллеге в соцсети.

Разин трогательно поздравил с 55-летием Кая Метова
Каю Метову - 55. Фото: КП/Михаил Фролов

Звездный артист девяностых Кай Метов отмечает день рождения, 19 сентября ему исполнилось 55 лет. С юбилеем певца поздравил Андрей Разин, который трогательно обратился к коллеге в соцсети.

Послание Каю Метову продюсер опубликовал на своей страничке в Instagram, вместе с совместной фотографией с исполнителем. По традиции пожелав имениннику здоровья и счастья, Разин отметил, что в честь праздника лично споет для него в ресторане, пригласив на эту вечеринку Татьяну Овсиенко и группу «Мираж».

«От всей души, от всей группы «Ласковый май» хочу поздравить с днём рождения моего очень хорошего друга, артиста, Кая Метова. Он относится к тем людям, которые очень душевные, очень дружественные и никогда не предают своих друзей», – заявил музыкант.

Как выяснилось, поклонники не забыли исполнителя. Подписчики Разина оставили в его блоге комментарии, в которых искренне поздравили Метова с праздничным днем.

Исполнители, чьи имена гремели на эстраде больше двух десятков лет назад, не забывают друг о друге. Так, недавно Кай Метов устроил дружеское застолье вместе с Мариной Хлебниковой. На снимке с вечеринки можно заметить, что потерявшая мужа певица выглядит изможденной и сильно похудевшей.

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Разин трогательно поздравил с 55-летием Кая Метова
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