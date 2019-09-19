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«Включите режим самосохранения»: Утяшева призвала женщин любить себя

Супруга Павла Воли объяснила, что такое здоровый эгоизм.

«Включите режим самосохранения»: Утяшева призвала женщин любить себя
https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

Спортсменка для многих является примером для подражания… Девушке удивительным образом удается совмещать семью с двумя детьми и работу. Порой кажется, что Ляйсан открыла в сутках дополнительные часы.

На днях же супруга Павла Воли призналась, что ни в коем случае нельзя заставлять себя «работать на износ». В частности, Утяшева призвала всех женщин к здоровому эгоизму.

«Разумный эгоизм — это когда ты точно знаешь, что тебе нужно и в какой момент. Жертвой ты точно не станешь», — заметила девушка.

При этом, Утяшева отметила, что «любить себя» вовсе не означает «потакать всем капризам». А, скорее, напротив лишать себя сиюминутных удовольствий.

«Это и отказать себе в мучном или сладком, — добавила спортсменка. — Если нужна дополнительная мотивация, то дай, например, слово близким, сделай пост с обещанием в соц.сетях или поспорь на деньги».

Впрочем, Утяшева говорит об этом не понаслышке. По крайней мере, с диетами у нее уж точно сила воли железная. Ведь еще летом та продемонстрировала фантастическую фигуру в бикини. И это после рождения двух детей.

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звездные семьизвездные советыЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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«Включите режим самосохранения»: Утяшева призвала женщин любить себя
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