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Сергей Минаев назвал свадьбу Собчак главным событием года

Он уверен, что перебить значимость торжества теперь могут только цены на нефть.

Сергей Минаев назвал свадьбу Собчак главным событием года
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: КП/ Владимир Веленгурин

Сергей Минаев на своем YouTube-канале назвал свадьбу Собчак главным событием года. Бракосочетание светской львицы и режиссера будет держать этот статус ровно до тех пор, пока не повысятся цены на нефть, уверен журналист.

Ведущий шоу заметил, что Ксения со своим женихом умудрилась оскорбить чувства абсолютно всех: от военных до верующих. (Ксения станцевала стриптиз под военный хор с монашками, которые исполняли песню Игоря Николаева «Войди в меня»). Минаев уверен, что свадьба Собчак и Богомолова войдет в историю. Вот только в какую, ведущий не уточнил.

Минаев. Фото
Скриншот видео, шоу Сергея Минаева/youtube.com/watch?v=DU6ZfdSx3c4

«Точно войдет в историю приглашение. Обратите внимание на его последние строчки: «Если вы хотите вместо подарков пожертвовать бабки детям, старикам и инвалидам, не делайте этого, отдайте их нам». Это цинично, но, по крайней мере, честно», — сказал он.

Напомним, блогер Лена Миро немного другого мнения о цинизме Собчак и Богомолова. Она назвала этот брак «межполовой грязью».

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Сергей Минаев назвал свадьбу Собчак главным событием года
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