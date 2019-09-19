ЗВЕЗДЫ

Светлана Светикова «напророчила» рождение сына песней

Исполнительница призналась, что забеременеть ей помогла композиция, исполненная тремя месяцами ранее.

Светлана Светикова «напророчила» рождение сына песней
Светлана Светикова призналась, что напророчила появление сына ФОТО: https://www.instagram.com/svetikova_music/

Выпускница «Фабрики звезд» Светлана Светикова рассказала о мистическом совпадении, которое перевернуло всю ее жизнь. Певица призналась, что напророчила свою беременность новой песней.

Чудесами, произошедшими с ней, артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram. Предчувствие, что скоро ее жизнь изменится, появилось за несколько месяцев до беременности. К тому моменту певица еще не планировала становиться мамой, но ощущение серьезных перемен крепло день ото дня.

В итоге за три месяца до того, как Света узнала о том, что беременна, она написала песню «Предчувствие». «Ты здесь, я чувствую, ты здесь», поется в песне и предчувствие не обмануло.

«Для меня это было абсолютное отражение моих чувств. Даже в дрожь бросает от такого мистического совпадения. Я очень благодарна своему сыну за мою первую песню», — признается певица.

Поклонники были поражены таким откровением и активно интересуются, когда можно будет услышать песню. Пока композиции нет в открытом доступе, но артистка обещает предоставить ее на суд зрителей в самое ближайшее время, сообщает Пятый канал.

Кстати, многие подписчики критикуют молодую мать. Особенно много вопросов возникает относительно ее подхода к воспитанию детей. Певица выступает в роли друга для своего сына и не заставляет его что-либо делать. Все занятия происходят только по желанию мальчика. Это, по мнению фолловеров, даст негативные плоды в будущем, — пишет сайт argumenti.ru.

 

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«Фабрика звезд»беременностьзвездаСветлана Светикова
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Светлана Светикова «напророчила» рождение сына песней
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