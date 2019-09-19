Светлана Светикова «напророчила» рождение сына песней

Выпускница «Фабрики звезд» Светлана Светикова рассказала о мистическом совпадении, которое перевернуло всю ее жизнь. Певица призналась, что напророчила свою беременность новой песней.

Чудесами, произошедшими с ней, артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram. Предчувствие, что скоро ее жизнь изменится, появилось за несколько месяцев до беременности. К тому моменту певица еще не планировала становиться мамой, но ощущение серьезных перемен крепло день ото дня.

В итоге за три месяца до того, как Света узнала о том, что беременна, она написала песню «Предчувствие». «Ты здесь, я чувствую, ты здесь», поется в песне и предчувствие не обмануло.

«Для меня это было абсолютное отражение моих чувств. Даже в дрожь бросает от такого мистического совпадения. Я очень благодарна своему сыну за мою первую песню», — признается певица.

Поклонники были поражены таким откровением и активно интересуются, когда можно будет услышать песню. Пока композиции нет в открытом доступе, но артистка обещает предоставить ее на суд зрителей в самое ближайшее время, сообщает Пятый канал.

Кстати, многие подписчики критикуют молодую мать. Особенно много вопросов возникает относительно ее подхода к воспитанию детей. Певица выступает в роли друга для своего сына и не заставляет его что-либо делать. Все занятия происходят только по желанию мальчика. Это, по мнению фолловеров, даст негативные плоды в будущем, — пишет сайт argumenti.ru.