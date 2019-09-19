ЗВЕЗДЫ

Малышева раскрыла секрет идеальной фигуры Ларисы Вербицкой

Телеведущая вспомнила, как однажды угощала завтраком звездную коллегу.

Малышева раскрыла секрет идеальной фигуры Ларисы Вербицкой
Лариса Вербицкая. Фото: КП/Михаил Фролов

В свои 59 лет Лариса Вербицкая остается одной из самых ярких красавиц российского телевидения. Но за привлекательной внешностью артистки стоит большой труд, в том числе ограничения в питании, которые помогают сохранить подтянутой фигуру.

Накануне Вербицкая пришла в студию программы «Жить здорово!». В новом выпуске передачи ведущая рассказала, что для похудения она полностью исключила из рациона соль и старается после восьми вечера употреблять минимальное количество жидкости. В остальном же ее меню мало отличается от стандартного.

Но Елена Малышева раскрыла главный секрет стройности Вербицкой. Телеведущая вспомнила, как однажды утром коллега заглянула ее навестить.

«Я знаю Вербицкую. Однажды она ко мне домой пришла и говорит, что с утра ест все и даже мед», – вспоминает врач.

Лариса Вербицкая в программе «Жить здорово!» на Первом канале

Но когда Малышева попыталась угостить теледиву, выяснилось, что та практически ничего не ест. На завтрак ей оказалось достаточно минимального количества пищи – половины пачки творога и буквально одной капли меда.

«Конечно, можно иметь идеальную фигуру при такой еде!» – высказалась Малышева.

А недавно Лариса Вербицкая поделилась с поклонниками советами по уходу за лицом. Как рассказала ведущая в соцсети, главное в этом деле – регулярность, а также правильная техника нанесения уходовых средств.

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Тэги:

Елена МалышеваЛариса Вербицкаяметоды похуденияПрограмма "Жить здорово"
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Малышева раскрыла секрет идеальной фигуры Ларисы Вербицкой
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