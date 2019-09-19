«Хочу каре»: Галина Юдашкина решила сменить прическу

Галина Юдашкина в конце лета переехала жить в Китай. Она вместе с наследниками разместилась в роскошной квартире на 59 этаже одного из высотных зданий в Гонконге. Девушка не скрывает, что пока ей там нравится.

Дочь Валентина Юдашкина пригласили в эту страну по работе. За месяц жизни в новых условиях она успела оценить гонконгские детские сады и медицину. Ей очень важны эти аспекты, так как ее старшему сыну Анатолию три года, а младшему Аркадию только годик.

О себе Галина тоже не забывает. Ранее она признавалась, что устраивает домашние тренировки, пока дети спят. Для этого ей достаточно только специальной резинки. Также девушка отметила, что в Китае мало кто ходит по улицам с макияжем, поэтому и своей коже она теперь дает отдохнуть, отказавшись от косметики. А на днях дочь модельера призналась, что ей хочется и других перемен. Похоже, что в скором времени она отправится в салон красоты и сменит имидж.

Уже не первый год Галина ходит с длинными волосами, пряди которых она осветлила. «Нужны перемены, пока длинные волосы, хочу каре», — написала она в соцсети.

Поклонникам идея девушки понравилась. Теперь они ждут, когда она решится на преображение. Юдашкина довольно часто красит волосы, а вот стрижет их довольно редко. Короткую стрижку она и вовсе никогда не носила. А вот ее мама Марина в последнее время носит прическу длинной по плечи.

А вы часто меняете прическу?