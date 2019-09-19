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Дарья Мороз поделилась впечатлениями от постельных сцен в сериале «Триада»

Она призналась, что эти моменты стали самыми сложными.

Дарья Мороз поделилась впечатлениями от постельных сцен в сериале «Триада»
Дарья Мороз призналась, что сложнее всего было сниматься в постельных сценах в сериале "Триада" ФОТО: https://www.instagram.com/d_moroz/

Дарья Мороз поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Триада». Экс-супруга Константина Богомолова призналась, что постельные эпизоды в проекте, который выходит 30 сентября на канале ТНТ, дались ей сложнее всего.

Дарья Мороз сыграла одну из главных ролей и несколько раз появлялась в кадре в интимных сценах. По словам актрисы, четкого сценария для таких моментов не было и участникам приходилось импровизировать.

Основная задача была в том, чтобы все выглядело реалистично, и зритель не сомневался в искренности всего происходящего.

В интервью GQ Мороз заявила, что подобные эпизоды для нее являются самыми сложными. Сыграть их хорошо получается только в том случае, если между партнерами есть полное доверие, пишет сайт OA.

Внимание к Дарье Мороз было привлечено после ее роли в сериале «Содержанки». 35-летняя актриса сыграла следователя, которая изменяет супругу.

Ее имя так же вспоминается в разрезе свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак. Дарья Мороз бывшая супруга режиссера, она воспитывает наследницу Богомолова.

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Тэги:

Дарья МорозСвадьба Собчак и БогомоловаСериал "Триада"
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Дарья Мороз поделилась впечатлениями от постельных сцен в сериале «Триада»
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