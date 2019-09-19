ЗВЕЗДЫ

Рудинштейн сравнил нынешние отношения с женой с последним браком Джигарханяна

При этом он заявил, что у него таких денег, как у народного артиста, попросту нет.

Рудинштейн сравнил нынешние отношения с женой с последним браком Джигарханяна
Джигарханян после долгих лет жизни расстался с Цымбалюк-Романовской/globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сравнил свой гражданский брак с третьей женой, которая на 34 года его моложе, с союзом его товарища, актера Армена Джигарханяна, и пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской.

Марк Рудинштейн. Фото
Рудинштейн высмеял брак Армена Джигарханяна/globallookpress.com

«Мне моя третья жена сначала совсем не понравилась. Она устроилась работать ко мне на «Кинотавр». Я ее выгнал. Она снова устроилась. Стала необходимой по работе. Ну а что возьмешь со старого человека? Мне тогда уже почти 60 лет было. Мне совсем уже не до любви. Просто был нужен добрый человек рядом, которым и стала Наташа», — заявил продюсер.

Как сказал актер, молодая жена уже много лет ухаживает за ним. Особенно помощь ему была нужна после операций. Она следила, чтобы он вовремя принимал таблетки. «В общем, у нас примерно такая ситуация, как в последнем браке Джигарханяна. Только у меня таких денег, как у него, нет», — посмеялся продюсер.

Как он отметил, Наташу, хоть они и не расписаны, он считает своей женой. Вместе они уже 18 лет. «Мы не расписываемся. У нее есть своя квартира. У нас свободные человеческие отношения. Я знаю, что ей от меня ничего не надо», — заявил Рудинштейн.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянБорис КорчевниковВиталина Цымбалюк-РомановскаяМарк РудинштейнПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудинштейн сравнил нынешние отношения с женой с последним браком Джигарханяна
Интересно?
Поделись с друзьями: