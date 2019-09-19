Рудинштейн сравнил нынешние отношения с женой с последним браком Джигарханяна

При этом он заявил, что у него таких денег, как у народного артиста, попросту нет.

Продюсер Марк Рудинштейн в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сравнил свой гражданский брак с третьей женой, которая на 34 года его моложе, с союзом его товарища, актера Армена Джигарханяна, и пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Мне моя третья жена сначала совсем не понравилась. Она устроилась работать ко мне на «Кинотавр». Я ее выгнал. Она снова устроилась. Стала необходимой по работе. Ну а что возьмешь со старого человека? Мне тогда уже почти 60 лет было. Мне совсем уже не до любви. Просто был нужен добрый человек рядом, которым и стала Наташа», — заявил продюсер.

Как сказал актер, молодая жена уже много лет ухаживает за ним. Особенно помощь ему была нужна после операций. Она следила, чтобы он вовремя принимал таблетки. «В общем, у нас примерно такая ситуация, как в последнем браке Джигарханяна. Только у меня таких денег, как у него, нет», — посмеялся продюсер.

Как он отметил, Наташу, хоть они и не расписаны, он считает своей женой. Вместе они уже 18 лет. «Мы не расписываемся. У нее есть своя квартира. У нас свободные человеческие отношения. Я знаю, что ей от меня ничего не надо», — заявил Рудинштейн.