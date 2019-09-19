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Врач Марият Мухина предостерегла от лечения стволовыми клетками

Звездный доктор рассказала порталу Teleprogramma.pro о негативных последствиях процедуры, которая совсем недавно пользовалась большой популярностью у звезд.

Врач Марият Мухина предостерегла от лечения стволовыми клетками
Марият Мухина долгое время лечила Бари Алибасова. Фото: Instagram@doktormukhina

Не секрет, что в наше время женщины стараются как можно дольше сохранять свою красоту и молодость. Особенно это необходимо знаменитостям, многих из которых поклонники видят на экранах буквально каждый день. К услугам известных людей все самые передовые достижения косметологов в области омоложения, но погоня за идеальной внешностью может приводить к крайне негативным последствиям.

Как рассказала диетолог, рефлексотерапевт, невролог, врач Бари Алибасова Марият Мухина, большую опасность может представлять использование стволовых клеток. Считается, что еще совсем недавно многие звезды прибегали к этому новомодному методу сохранения красоты.

«Якобы актер Александр Абдулов пробовал стволовые клетки, но утверждать этого мы не можем. Как правило, люди не афишируют подобную информацию», – отмечает Мухина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Но оказалось, что уколы стволовых клеток чреваты осложнениями. По словам звездного диетолога, после подобных процедур у знаменитостей часто возникали те или иные онкологические заболевания.

«Сейчас их (стволовые клетки. – Прим. ред.) никто не использует, потому что именно они могут мутировать. И под воздействием мутагенов, которые есть в окружающей среде, вызвать неукротимый рост опухолей», – говорит Марият.

Врач подчеркнула, что в настоящее время стволовые клетки уходят в прошлое, больше их стараются не использовать.

Ученые продолжают изучать стволовые клетки. Фото: Globallookpress.
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Марият Мухинаонкологическое заболеваниеРак у Заворотнюкстволовые клетки
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Врач Марият Мухина предостерегла от лечения стволовыми клетками
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