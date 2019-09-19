Врач Марият Мухина предостерегла от лечения стволовыми клетками

Не секрет, что в наше время женщины стараются как можно дольше сохранять свою красоту и молодость. Особенно это необходимо знаменитостям, многих из которых поклонники видят на экранах буквально каждый день. К услугам известных людей все самые передовые достижения косметологов в области омоложения, но погоня за идеальной внешностью может приводить к крайне негативным последствиям.
Как рассказала диетолог, рефлексотерапевт, невролог, врач Бари Алибасова Марият Мухина, большую опасность может представлять использование стволовых клеток. Считается, что еще совсем недавно многие звезды прибегали к этому новомодному методу сохранения красоты.
«Якобы актер Александр Абдулов пробовал стволовые клетки, но утверждать этого мы не можем. Как правило, люди не афишируют подобную информацию», – отмечает Мухина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.
Но оказалось, что уколы стволовых клеток чреваты осложнениями. По словам звездного диетолога, после подобных процедур у знаменитостей часто возникали те или иные онкологические заболевания.
«Сейчас их (стволовые клетки. – Прим. ред.) никто не использует, потому что именно они могут мутировать. И под воздействием мутагенов, которые есть в окружающей среде, вызвать неукротимый рост опухолей», – говорит Марият.
Врач подчеркнула, что в настоящее время стволовые клетки уходят в прошлое, больше их стараются не использовать.