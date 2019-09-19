Иконы и духи: поклонники Ирины Круг удивились ассортименту ее туалетного столика

43-летняя певица разместила рядом с ликами фотографии и флакончики с ароматами.

Ирина Круг поделилась со своими подписчиками фотографией в белом праздничном платье. Вдова известного шансонье слегка облокотилась на туалетный столик в кадре.

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Оценив внешний вид своей любимицы, фолловеры постепенно перешли к обсуждению содержания ее туалетного столика. Их удивило, что рядом с иконами Ирина разместила фотографии и многочисленные флаконы с духами. Ведь известно, что для икон принято отводить специальное место. Кто-то даже поинтересовался у певицы: «А вы верующая?»

Ранее Ирина Круг поделилась радостным событием – она выдала замуж свою 24-летнюю дочь от первого брака Марину.

Всего у Ирины трое детей. В союзе с Михаилом Кругом у нее родился сын Александр, сейчас ему 17 лет. Младшему ребенку певицы Андрею – 6 лет. Он появился на свет в ее третьем браке с Сергеем Белоусовым.