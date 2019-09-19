ЗВЕЗДЫ

Савельева подчеркнула стройную фигуру спортивным комбинезоном

Певица после родов вновь начала посещать спортзал.

Савельева подчеркнула стройную фигуру спортивным комбинезоном
Александра Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева в конце марта впервые стала мамой. О своей беременности она предпочитала не рассказывать. О рождении сына Леона певица тоже рассказала не сразу. Как оказалось, роды прошли не совсем гладко. Из-за давления, которое поднялось накануне родов, жизнь девушки и малыша оказалась под угрозой, но врачам удалось стабилизировать состояние артистки.

27 сентября сыну Савельевой и ее супруга Кирилла Сафонова исполнится полгода. Певица уже привыкла к новому статусу и время от времени публикует снимки с прогулки, на которых позирует с коляской. Лицо наследника она пока скрывает. Бывшая солистка группы «Фабрика» недавно приступила к работе над новой песней. При это она также начала ходить в спортзал, чтобы вернуться в форму. Хотя поклонники считают, что девушка и так потрясающе выглядит.

19 сентября в соцсети Саша опубликовала снимок, сделанный в спортзале. Она позировала без макияжа и укладки в облегающем спортивном костюме, который подчеркнул все изгибы ее тела. «Ищите теперь меня в секси-наряде в спортивных залах Москвы», — заявила певица.

как Савельева выглядит после родов. фото
фото: instagram.com/sasha_savelieva/

А после занятий на тренажерах она отправилась в салон красоты Влада Лисовца. Савельева давно с ним дружит и доверяет свои волосы только работникам его салона. Стоит отметить, что артистка выглядела стройной сразу после родов. Похоже, что теперь она решила наработать рельеф. При этом Саша не сидела ни на каких диетах. По ее словам, она следит за питанием только из-за грудного вскармливания.

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Звездный стильпохудение после родовСаша СавельеваСаша Савельева фото
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Савельева подчеркнула стройную фигуру спортивным комбинезоном
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