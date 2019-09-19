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Осенняя палитра: Лиза и Гарри Галкины предстали в стильных куртках

Детей Аллы Пугачевой сравнили с цыплятами.

Осенняя палитра: Лиза и Гарри Галкины предстали в стильных куртках
Гарри и Лиза Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Фанаты Лизы и Гарри Галкиных поделились фотографией детей в стильных осенних куртках. Они оба предпочли желтую цветовую гамму, однако у Гарри куртка более яркая.

Девочка подобрала в тон одежды даже резинку для волос. Поклонники тут же написали про них в комментариях: «Цыплята»

Накануне наследники Галкина и Пугачевой отметили день рождения. С утра их родители подготовили сюрприз – украсили дом разноцветными шарами. Радости детей не было предела, они бросились танцевать под аккомпанемент своей мамы, которая сыграла им на пианино.

Напомним, детям исполнилось по 6 лет. Несмотря на столь юный возраст, малыши уже осваивают два иностранных языка: английский и французский. Занимаются балетом, пением, плаванием и йогой.

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Осенняя палитра: Лиза и Гарри Галкины предстали в стильных куртках
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