Осенняя палитра: Лиза и Гарри Галкины предстали в стильных куртках

Фанаты Лизы и Гарри Галкиных поделились фотографией детей в стильных осенних куртках. Они оба предпочли желтую цветовую гамму, однако у Гарри куртка более яркая.

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Накануне наследники Галкина и Пугачевой отметили день рождения. С утра их родители подготовили сюрприз – украсили дом разноцветными шарами. Радости детей не было предела, они бросились танцевать под аккомпанемент своей мамы, которая сыграла им на пианино.

Напомним, детям исполнилось по 6 лет. Несмотря на столь юный возраст, малыши уже осваивают два иностранных языка: английский и французский. Занимаются балетом, пением, плаванием и йогой.