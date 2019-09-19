Куценко возмутился стоимости парковки в московском ЦУМе

Актер Гоша Куценко 19 сентября шокировал многих своих подписчиков, показав им паркомат столичного ЦУМа с указанной на экране суммой в 17400 рублей — ценой одного дня парковки. Между прочим, это на шесть с лишним тысяч больше минимального размера оплаты труда в нашей стране, который в текущем году составляет 11280 рублей.

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России!» — написал артист под фото на своей странице в Instagram.

В комментариях к записи тут же разгорелись дискуссии о том, какие в разных регионах страны зарплаты, пенсии, размеры коммунальных платежей, и как еще можно потратить эту сумму, если не ходить по ЦУМам.

«У нас по городу зарплата в среднем 11200. Даже на парковку не хватит. Жаль», — сообщила одна из подписчиц Куценко.

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Коллега Гоши, актер театра и кино Анатолий Руденко, добавил, что столько же стоит прямой рейс до Хабаровска, монета 15 копеек 1931 года, тормозной диск и крутые кроссовки. «Если у тебя все это есть, считай ты ничего не потерял», — пошутил актер.

Москвичи также рассказали подписчикам из других городов страны, что в ЦУМе, по слухам, можно сходить в туалет, заплатив за вход 200 рублей, или купить себе носки за 6000 рублей. «ЦУМ на самом деле задрал цены на парковку запредельно. Прочувствовали на себе — 30 минут за 900 рублей», — призналась девушка, которой уже посчастливилось погулять по центральному универмагу.